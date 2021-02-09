"Северяне" провели очередной контрольный поединок на сборах в Турции.
ФК Десна
09 февраля 2021, 18:06
Черниговская Десна провела очередной контрольный поединок на сборах в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона в украинской Премьер-лиге.
Соперником команды Александра Рябоконя был латвийский Вентспилс, которому "северяне" проиграли со счетом 2:3.
Оба гола черниговская команда забила в первом тайме усилиями Шевцова и Полегенько. Однако гости смогли сравнять счет, а затем и забить победный гол, при этом находясь в меньшинстве после удаления на 72-й минуте поединка.
Десна — Вентспилс 2:3
Голы: Шевцов, 9, Полегенько, 14 — ?, 9, ?, 71, ?, 81
Десна: Литовка, Полегенько, Гитченко (Огиря, 70), Ермаков, Картушов (Шостка, 46), Домбровский (Арвеладзе, 70), Чепурненко, Билошевский (Демяненко, 46), Белич (Безбородько, 46), Дегтярев (Мостовой, 70), Шевцов.