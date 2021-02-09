Украина

"Северяне" провели очередной контрольный поединок на сборах в Турции.

Черниговская Десна провела очередной контрольный поединок на сборах в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона в украинской Премьер-лиге.

Соперником команды Александра Рябоконя был латвийский Вентспилс, которому "северяне" проиграли со счетом 2:3.

Оба гола черниговская команда забила в первом тайме усилиями Шевцова и Полегенько. Однако гости смогли сравнять счет, а затем и забить победный гол, при этом находясь в меньшинстве после удаления на 72-й минуте поединка.

Десна — Вентспилс 2:3

Голы: Шевцов, 9, Полегенько, 14 — ?, 9, ?, 71, ?, 81

Десна: Литовка, Полегенько, Гитченко (Огиря, 70), Ермаков, Картушов (Шостка, 46), Домбровский (Арвеладзе, 70), Чепурненко, Билошевский (Демяненко, 46), Белич (Безбородько, 46), Дегтярев (Мостовой, 70), Шевцов.