В очередном контрольном поединке черниговская Десна обыграла черногорский Рудар со счетом 2:0.

За команду Александра Рябоконя забитыми мячами отметились Безбородько и Белич.

Смотрите видео голов матча Десна — Рудар:

Десна — Рудар 2:0

Голы: Безбородько, Белич.

Десна: Литовка, Гитченко, Дима (Чепурненко, 46), Полегенько (Демяненко, 70), Мостовой (Огиря, 46), Ермаков (Шостка, 70), Домбровский (Билошевский, 70), Арвеладзе (Белич, 70), Шевцов, Безбородько (Картушов, 70), Дегтярев (Гуцуляк, 46).