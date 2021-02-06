Представляем вашему вниманию видео забитых мячей в товарищеском поединке.
Десна — Рудар, ФК Десна
06 февраля 2021, 14:49
В очередном контрольном поединке черниговская Десна обыграла черногорский Рудар со счетом 2:0.
За команду Александра Рябоконя забитыми мячами отметились Безбородько и Белич.
Смотрите видео голов матча Десна — Рудар:
Десна — Рудар 2:0
Голы: Безбородько, Белич.
Десна: Литовка, Гитченко, Дима (Чепурненко, 46), Полегенько (Демяненко, 70), Мостовой (Огиря, 46), Ермаков (Шостка, 70), Домбровский (Билошевский, 70), Арвеладзе (Белич, 70), Шевцов, Безбородько (Картушов, 70), Дегтярев (Гуцуляк, 46).