Украина

Вячеслав Чурко продолжит свою карьеру в составе другого клуба УПЛ.

Колос на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Шахтера Вячеславом Чурко.

Арендное соглашение с 27-летним украинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. Он стал четвертым новичком клуба из Ковалевки.

Чурко является воспитанником академии "горняков". Ранее он выступал за Шахтер-3, Говерлу, Мариуполь, Металлист, Академию Пушкаша и Фрозиноне.

В начале сезона-2020/21 Вячеслав вернулся из аренды в составе Мариуполя, но на поле в составе Шахтера не появлялся.

Напомним, что до этого момента Колос уже обзавелся тремя новичками, которыми стали Дмитрий Хлебас, Альваро Нгамба и Николай Золотов.