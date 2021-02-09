Украина

Украинский форвард рассказал о разгоревшемся скандале вокруг своего исключения из клуба.

Нападающий Евгений Селезнев поделился подробностями дня, когда узнал о своем отчислении из Колоса.

"Я сам не понял эту ситуацию. Если рассказать о событиях этого дня, то утром была тренировка. Я вышел на нее, позанимался в полностью нормальном состоянии. Все меня видели. На протяжении долгого времени у меня болел ахилл. В этот день я прыгал через барьеры и почувствовал, что он очень сильно воспалился. Поговорил с доктором и решил закрыть глаза и выпить таблетки. Я до этого ни одного дня не пропустил, хотя доктора говорили сделать паузу. Эти сборы для меня были очень важны. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов.

Привел себя в такую форму, как никогда. Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским Рухом. Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно.

Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил "нет", попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил 3 обезболивающих – не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил "Нимесил", меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через 5 минут заходит Виталий Лисицкий и говорит: "Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой".

Купили – уезжаю. По какой причине – никто не понимает. Через 3 минуты Бурбас пишет, что меня отчислили за нарушение режима. Я еще находился в раздевалке, меня никто не видел. По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться, в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: "У нас предположение, что ты был неадекватным". Это как? Меня видело много людей.

Звоним доктору, он говорит, что не слышал у меня перегара, что я был вполне адекватным, что у меня болел ахилл. Я попросил, чтобы независимые люди позвонили. Сказал Владимиру Езерскому, чтобы тот позвонил Юрию Беньо и просто для себя узнал. Он ответил: "Я ему звонил, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным". Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет. Сказали, что будут видео смотреть – пожалуйста", — сказал Селезнев для ютуб-канала Бомбардир.

Ранее экс-форвард сборной Украины заявлял, что покинул Колос по семейным обстоятельствам.

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