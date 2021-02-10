Украина

В настоящее время футболист является свободным агентом.

Бывший защитник молодежной сборной Дании Андреас Сковгор может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге, сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, 23-летний датчанин близок к подписанию контракта с луганской Зарей.

Воспитанник Нордшелланда достанется украинскому клубу бесплатно, так как он находится в статусе свободного агента.

До этого Сковгор защищал цвета шведского Еребру, за который отыграл 30 матчей, забив один гол. Также в 2018 году он провел свой единственный матч за молодежную сборную Дании.

Ранее Заря объявила о подписании контракта с лучшим бомбардиром УПЛ по итогам первой половины сезона — Захеди Шахабом.