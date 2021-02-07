Украина

Луганская команда вернулась в Украину.

Луганская Заря завершила учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня утром делегация луганчан прибыла в Запорожье, где с понедельника продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

На сборах Заря провела семь поединков, в которых дважды выиграла, трижды расписала мировую и дважды проиграла.

Лучшим бомбардиром команды в товарищеских встречах стал Дмитрий Хомченовский, который забил два мяча.

Напомним, что уже 13 февраля Заря проведет домашний поединок в УПЛ против черниговской Десны.