Луганская команда вернулась в Украину.
ФК Заря Луганск
07 февраля 2021, 13:57
Луганская Заря завершила учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Сегодня утром делегация луганчан прибыла в Запорожье, где с понедельника продолжит подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
На сборах Заря провела семь поединков, в которых дважды выиграла, трижды расписала мировую и дважды проиграла.
Лучшим бомбардиром команды в товарищеских встречах стал Дмитрий Хомченовский, который забил два мяча.
Напомним, что уже 13 февраля Заря проведет домашний поединок в УПЛ против черниговской Десны.