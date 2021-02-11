Украина

Форвард Десны не понимает, как можно играть при температуре минус десять.

Нападающий черниговской Десны Денис Безбородько заявил, что игра в футбол в холодную погоду при минусовой температуре, больше напоминает антифутбол.

Напомним, что уже в субботу 13 февраля возобновится чемпионат Украины и в одном из центральных матчей тура Десна сыграет с Зарей. В этот день в Запорожье ожидается -11 градусов по Цельсию.

"В такую погоду играть – это наказание для футболистов. Плюс когда еще не адаптирован к этим условиям, то очень-очень тяжело. Когда в старте выходишь играть, еще как-то нормально, а когда на замену – сидишь, окоченел, максимально холодно. Не знаешь, что с организмом происходит, ноги замерзшие. Наказание, я считаю.

Ну как можно играть при минус 10, допустим? Минус 8, это нереально, честно. Я не жалуюсь ни в коем случае, но просто реально это получается какой-то антифутбол. Просто переносить, играть позже. Тем более с такой погодой, как сейчас в Украине, тяжело будет. Футболом назвать тяжело", – сказал Безбородько в интервью программе Football Hub.

После 13 туров Десна занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 очка, что на три больше, чем у Зари, которая идет четвертой.