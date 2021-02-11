Украина

Украинский защитник может сменить клубную прописку.

Защитник Александрии Валерий Лучкевич может перебраться в Днепр-1 до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, команда Игора Йовичевича намерена усилить правый фланг своей обороны и приоритетным вариантом на трансферном рынке является Лучкевич.

В нынешнем сезоне Лучкевич провел 13 поединков, в которых забил два мяча и отдал четыре ассиста.

Ранее Лучкевич рассказывал о своем желании перебраться в европейский чемпионат, чтобы попасть в сборную Украины.