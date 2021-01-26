Украина

Валерий Лучкевич рассказал о своем будущем и целях в футболе.

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич рассказал о своем будущем в футболе.

Контракт 25-летнего украинца с клубом УПЛ рассчитан до конца нынешнего сезона.

"О своем будущем ты думаешь всегда, независимо от того, сколько осталось до окончания контракта. Но, во-первых, я профессионал и у меня есть контракт. Я должен доработать его до конца, а дальше уже будет видно. Это мое имя.

Естественно, что я хочу опять поехать в Европу, если будет такой шанс. Хочу доказать себе и окружающим, что первый неудачный вояж был случайностью.

Каждый украинский футболист мечтает играть за национальную сборную. Я не исключение. Мне надо работать и в каждой игре доказывать, что я заслуживаю быть в национальной сборной", — сказал Лучкевич в интервью ТК Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне Лучкевич провел 13 поединков, в которых два гола и отдал четыре голевые передачи.