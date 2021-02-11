Украина

Главный тренер днепрян прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

Игор Йовичевич рассказал о работе с новичками команды, а также отметил, что дорогой вариант не всегда самый лучший.

"Можно, как Челси, купить игроков на 200-300 миллионов евро, но неудачно. А иногда самый дешевый вариант оказывается лучшим. Матчи покажут, как новички будут чувствовать себя в команде, сколько времени им нужно для адаптации.

Команда для того и существует, чтобы помочь им положительной поддержкой. Все новички демонстрируют желание, и это тот минимум, который хочет видеть команда. А мы будем им помогать как можно быстрее понять наши тактические замыслы. Время покажет, каким усилением они будут", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

Отметим, что в текущее трансферное окно Днепр-1 подписал Зари Махарадзе, Марио Чуже, Вагнера и Билла.