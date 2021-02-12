Опытный нападающий, вероятно, покинет ковалевскую команду.
Евгений Селезнев, фото Колос
12 февраля 2021, 11:47
Евгений Селезнев пропал из заявки Колоса на официальном сайте УПЛ, что может говорить о скором уходе нападающего.
В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицает.
Нападающий перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов.
Напомним, что ранее Селезнев обсудил с президентом Колоса свое будущее.
Ранее Колос обещал сделать комментарий относительно возникшей ситуации с нападающим, но пока что этого не произошло.