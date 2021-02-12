Украина

Опытный нападающий, вероятно, покинет ковалевскую команду.

Евгений Селезнев пропал из заявки Колоса на официальном сайте УПЛ, что может говорить о скором уходе нападающего.

В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицает.

Нападающий перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов.

Напомним, что ранее Селезнев обсудил с президентом Колоса свое будущее.

Ранее Колос обещал сделать комментарий относительно возникшей ситуации с нападающим, но пока что этого не произошло.