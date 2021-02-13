Украина

Организация объявила имена трех кандидатов на награду.

Украинская ассоциация футбола назвала имена трех претендентов на звание "Лучший футболист года в Украине".

В тройку кандидатов на почетный титул вошли два игрока Шахтера и один представительно Динамо Киев: Тайсон, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.

Победитель будет определен на традиционной церемонии "Футбольные звезды Украины" несколько позже.

Напомним, что ранее УАФ назвала претендентов на звание лучшего тренера года, что вызывало скандал из-за отсутствия Луиша Каштру.