Украина

Бывший капитан "горняков" отреагировал на отсутствие Луиша Каштру в списке лучших тренеров.

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал отсутствие наставника "горняков" Луиша Каштру в списке лучших тренеров в Украине в 2020 году.

Накануне УАФ объявила, что на звание лучшего главного тренера в Украине по итогам минувшего года, претендуют три специалиста - Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру с результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего.

Шахтер под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже про две исторические победы над Реалом в Лиге чемпионов.

Последним тренером, кто с украинским клубом обыгрывал Реал, был великий тренер в истории Украины — Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров.

Это просто неуважение к Шахтеру, к спортивному принципу. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", — приводит слова Срны Terrikon.

Ранее свое недовольство выразила пресс-служба Шахтера, которая также не понимает, почему Каштру не оказался в этом списке.