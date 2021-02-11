Украина

Голкипер "горняков" высказался по поводу нового скандала в украинском футболе.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о своем мнении касательно отсутствия наставника "горняков" Луиша Каштру в списке претендентов на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году.

Накануне УАФ объявила, что на звание лучшего тренера в Украине в 2020 году претендуют три специалиста - Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

Это спровоцировано негативную реакцию со стороны пресс-службы Шахтера, а также Дарио Срны и Тараса Степаненко.

"Для меня удивление, конечно. Я со всем уважениям отношусь к тренерам, но здесь не в тренерах дело.

Человек, который выиграл с 23 очками отрыва чемпионат, и сейчас ведет борьбу за чемпионство, обыграл два раза Реал, вышел с даже с такой сложной группы в Лигу Европы и даже не быть номинированным. Это нонсенс.

Есть справедливость, разные моменты. Но я не понимаю, как они составляют". — сказал Пятов в интервью клубному YouTube-каналу Шахтера.

Также стоит отметить, что сегодня организаторы премии Футбольный звезды Украины опубликовали заявление, в котором они объяснили как проходил процесс отбора претендентов, сняв ответственность с УАФ.