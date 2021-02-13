Украина

Нападающий дал комментарий после матча против Олимпика.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев сумело обыграть Олимпик благодаря двум голам Артема Беседина.

Нападающий прокомментировал свое возвращение после дисквалификации из-за допинга.

"Я очень долго ждал этого времени и очень долго готовился к этому матчу. Хорошо, что выиграли. Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Хорошо, что мы показали характер. Все парни очень хорошо выложились, сыграли. Самое важное – три очка. Теперь с уверенностью идем дальше.

Можно ли сравнить возвращение с дебютом? Нельзя. Это надо было просто вспомнить и работать на сборах, работать в то время, когда еще не мог тренироваться с командой, и подойти к этой игре в оптимальных кондициях. Мы очень хорошо подготовились, провели очень хорошие сборы. Я очень рад, что сегодня все получилось, всех поздравляю с победой.

Нужно ли мне еще что-то подтянуть? Конечно, но это больше в плане игрового времени. Чем его будет больше – тем быстрее будет возвращаться все остальное. В физическом плане мы очень хорошо поработали, в физическом плане себя очень хорошо чувствую. А во всем остальном – есть время, будем добавлять через тренировки, через работу", — сказал Беседин программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Олимпик вы можете на Football.ua.