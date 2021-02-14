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Наставник донецкого Олимпика прокомментировал поражение его команды в матче против киевского Динамо.

Донецкий Олимпик начинал череду официальных поединков 2021 года с гостевой игры против киевского Динамо. "Олимпийцы" сумели оформить относительно быстрый забитый мяч, однако затем коллектив Мирчи Луческу поднял обороты, сумев трижды расписаться в воротах оппонентов до финального свистка. При этом, два последних гола действующих вице-чемпионов Украины были забиты сразу после удалений у соперников (3:1).

Динамо Киев — Олимпик 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер донецкого Олимпика Игорь Климовский в своем послематчевом интервью прокомментировал факт отсутствия набранных очков со стороны его команды в данной игре, указав на недостатки в организации поединка. Слова украинского наставника приводит официальный сайт киевского Динамо.

"В первую очередь, хочу поздравить киевское Динамо с победой. Непростая игра и погодные условия. Хочу поблагодарить работников стадиона, которые смогли привести поле в нормальное состояние. Это дорогого стоит.

Что касается игры, то я не скажу, что мы сильно уступили, учитывая, что играли против Динамо. Забили первыми, могли забивать еще, но не получилось. Недоволен тем, что заработали две красные карточки, что означает минус два футболиста на следующую игру. Это меня очень расстраивает.

Конечно, хочется в таких погодных условиях играть на нормальном поле. Ребята замерзают, им некомфортно играть в футбол. Я бы перенес эту игру на более позднее время. Или, в крайнем случае, можно было сыграть эти матчи в Турции, где проводили сборы все наши команды. Но ситуация такая, что пришлось играть сегодня".

Наставник Олимпика также затронул фигуры отдельных персоналий поединка в составе его команды, отметив действия голкипера Чекотуна, Сергея Политыло и рассказал подробности о судьбе контракта Евгения Цымбалюка.

"Чекотун — это молодой вратарь, 2002 года рождения. Но при этом он сыграл на уровне. Были маленькие ошибки, но и защитники могли его подстраховать. Кичак выбыл из-за колена, через три недели он должен быть в строю.

Политыло — действительно лидер команды. У нас есть Бабенко, взяли Хамелюка. Плюс, есть Романовский и Завийский, которые во многом не уступают Политыло. Но у Сергея есть опыт, поэтому он у нас и капитан. Он может придержать мяч, развернуть, подсказать. Но не могу сказать, что есть зависимость от него.

Мы уже продлили с контракт с Женей Цымбалюком на 2,5 года. Доктор лечит его, но пока не могу сказать, на сколько он выбыл. Травма такая тяжелая, что он выходит бегать — и ощущает боль. Пока не могу назвать точные сроки восстановления", — подытожил Игорь Климовский.

В следующем туре донецкий Олимпик будет принимать днепровский Днепр-1.