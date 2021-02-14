Шахтер в рамках поединка 14-го тура чемпионата Украины будет противостоять Колосу. Луиш Каштру доверил место в стартовом составе Евгению Коноплянке.

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Антюх, Ориховский, Хлебас — Лысенко

Запасные: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Милько, Данфа, Костышин, Исаенко

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес

Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Майкон, Тете, Бондарь, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо

Начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.