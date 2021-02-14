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Евгений Коноплянка, фото Шахтер
14 февраля 2021, 13:11
Шахтер в рамках поединка 14-го тура чемпионата Украины будет противостоять Колосу. Луиш Каштру доверил место в стартовом составе Евгению Коноплянке.
Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Антюх, Ориховский, Хлебас — Лысенко
Запасные: Кучерук, Новак, Золотов, Зозуля, Нгамба, Милько, Данфа, Костышин, Исаенко
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес
Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Майкон, Тете, Бондарь, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо
Начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.