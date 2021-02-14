Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.
СК Днепр-1
14 февраля 2021, 15:11
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле примет Ингулец.
Следить за событиями поединка Днепр-1 — Ингулец вы можете в видео-трансляции, которая начнется в воскресенье, 14 февраля, в 17:00 по киевскому времени.
Перед возобновлением второй половины сезона Днепр-1 занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 очков. У Ингульца 11 баллов и 11-я строчка.
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