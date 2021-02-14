Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ.

Абсолютный аутсайдер текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги в рамках 14-го тура национального первенства сыграет против одного из дебютантов текущего сезона — Ингульца из Петрово.

Днепр-1 — Ингулец

Воскресенье, 14 февраля, 17:00. Стадион Днепр-Арена, Днепр. Сергей Бойко — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Около 150 километров разделяет населенные пункты Днепропетровской и Кировоградской областей нашей страны, которые являются базовыми для участников противостояния на Днепр-Арене. Именно поэтому предстоящий поединок будет иметь дополнительный контекст в плане региональной дуэли, в которой уступать, как показывает история предыдущих встреч между этими командами, не намерен никто.

Тем более это актуально в нынешней ситуации, когда начало официальных поединков в новом календарном году пришлось аккурат к началу второго круга. Стало быть, можно забыть отдельные неудачи прошлого, коих у обоих коллективов набралось в прошедший период достаточно много. Особенно актуальным этот тезис является для коллектива Игора Йовичевича, которому пришлось в экстренном порядке подбирать потерявший контроль над ситуацией Днепр-1, однако самого факта прихода нового человека на пост главного тренера оказалось недостаточно. Пусть хорвату и удалось не абы как поднять уровень атмосферы внутри коллектива.

У петровского Ингульца проблемы в первой части сезона были совершенно иного характера. Как минимум, коллектив Сергея Лавриненко дебютировал в "элите", что для любого коллектива является достаточно серьезным раздражителем. Однако стартовый мандраж, по логике вещей, должен был постепенно сойти на нет, но с "козаками" ситуация пошла не по предписанному сценарию. Команда будто бы боялась собственных возможностей в отдельных поединках, отсюда и сразу восемь ничейных результатов — наибольший показатель в лиге на данный момент.

Новый этап сезона каждая из команд желает начать с победного результата для себя, поэтому борьба в этой паре будет чуть ли не на уровне топовых матчей нашей лиги. Днепр-1 явно не выглядел по своей игре перед паузой как команда, которая находилась на дне турнирной таблице, однако скрытный режим проведения спаррингов на сборах оставляет в полном неведении относительно планов Йовичевича. Ингулец, в свою очередь, был лучшим среди команд УПЛ в плане добытых результатов за период тренировочных сборов, однако нет уверенности, что это гарантированно поможет команде найти свою игру.

Статистика личных встреч

Всего игр: 6 (1 победа Днепра-1, 3 ничьих, 2 победы Ингульца), забитые голы 9:11

На поле Днепра-1: 3 игры (2 ничьих, 1 победа Ингульца), забитые голы 5:7

На поле Ингульца: 3 игры (1 победа Днепра-1, 1 ничья, 1 победа Ингульца), забитые голы 4:4

Самый результативный матч: ничья 3:3 (2019)