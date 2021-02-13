Украина

У команды из Петрово еще есть шанс восполнить потерю на трансферном рынке.

Как стало известно из сюжета передачи Футбол NEWS, полузащитник петровского Ингульца Владислав Лупашко получил тяжелую травму во время зимних сборов, которые его команда проводила в Турции.

34-летнему исполнителю в недавнем прошлом пришлось пройти через оперативное вмешательство со стороны хирургов, однако процесс восстановления продлится вплоть до конца сезона.

Подробной информации о характере и степени сложности травмы Лупашко не сообщается.

В текущем сезоне с непосредственным участием Лупашко Ингулец сыграл девять матчей (636 минут), в которых футболист не отличился результативными действиями.

Тем временем, "козаки" завершают процесс подготовки к первому официальному поединку в 2021-м году, который команда Сергея Лавриненко проведет на выезде против днепровского Днепра-1. Матч запланирован на 14 февраля, 17:00 по киевскому времени.