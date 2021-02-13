У команды из Петрово еще есть шанс восполнить потерю на трансферном рынке.
Владислав Лупашко, фото ФК Ингулец Петрово
13 февраля 2021, 11:06
Как стало известно из сюжета передачи Футбол NEWS, полузащитник петровского Ингульца Владислав Лупашко получил тяжелую травму во время зимних сборов, которые его команда проводила в Турции.
34-летнему исполнителю в недавнем прошлом пришлось пройти через оперативное вмешательство со стороны хирургов, однако процесс восстановления продлится вплоть до конца сезона.
Подробной информации о характере и степени сложности травмы Лупашко не сообщается.
В текущем сезоне с непосредственным участием Лупашко Ингулец сыграл девять матчей (636 минут), в которых футболист не отличился результативными действиями.
Тем временем, "козаки" завершают процесс подготовки к первому официальному поединку в 2021-м году, который команда Сергея Лавриненко проведет на выезде против днепровского Днепра-1. Матч запланирован на 14 февраля, 17:00 по киевскому времени.