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Главный тренер Мариуполя дал комментарий после матча с Александрией.

Мариуполь в рамках 14 тура в Запорожье на Славутич Арене принимал Александрию и уступил со счетом 0:1.

Остап Маркевич рассказал о причинах поражения, но и отметил положительные моменты в игре своей команды.

"Сегодня у нас были и интенсивность, и скорость, которые мы хотим видеть. Но, конечно, для той игры, которую мы хотим видеть, нам нужно более лучшее поле. Но, естественно, мы понимаем, какое время года сейчас. Это не оправдание, а просто замечание. Поле одинаково для всех.

Фортуна нам сегодня не улыбнулась. Будем ей благодарны за будущие игры. Мы смотрим только вперед. У нас еще много матчей. Уверен, все у нас будет хорошо. У нас были моменты, когда мы могли забить хотя бы один мяч. Например, когда наши пять игроков вывалились на трех защитников… Это опыт. Посмотрите сколько лет играет в Премьер-лиге Ситало. У него есть и мастерство и опыт. У нас же молодые ребята. Я об этом часто говорю, но не хочу, чтобы это звучало как оправдание.

Например, если у вас есть маленький щенок, то он где-то себя ведет неправильно. Может не вписаться в поворот, или что-то зацепить. Это естественно! Тоже самое с молодыми футболистами. Им еще не хватает в определенных моментах рефлексов для того, чтобы сыграть правильно. Можно сказать, что им надо твердая нога или рука", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт "азовцев".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Александрия.