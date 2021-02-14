Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 14-го тура чемпионата Украины Александрия в гостях одержала минимальную победу над Мариуполем со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч в составе команды Владимира Шарана забил Артем Ситало, который в концовке первого тайма получил передачу от Гречишкина и пробил мимо вратаря точно в ворота.

После 14 туров Александрия набрала 19 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице УПЛ, а у Мариуполя 16 баллов и 9-я строчка.

Смотрите видео гола и обзор матча:

Мариуполь — Александрия 0:1

Гол: Ситало, 38.

Мариуполь: Кудрик – Мельниченко (Кирюханцев, 59), Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 82) — Чех — Очеретько, Мишнев (Петерман, 83), Танковский, Топалов (Кащук, 73) – Кулаков (Сикан, 74).

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич (Мышенко, 89), Банада, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 88) – Ковалец (Калюжный, 90) — Ситало.

Предупреждения: Кирюханцев, 46, Очеретько, 52, Быков, 65, Чоботенко, 72 – Ситало, 5, Пашаев, 66, Мирошниченко, 90+4.