Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 14-го тура чемпионата Украины Днепр-1 уверенно обыграл Ингулец, который был вынужден доигрывать матч вдесятером из-за удаления Плохотнюка (2:0).

Хозяева открыли счет в начале первого тайма, когда Дуглас головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового. Затем на 42-й минуте Довбик пробил со штрафного удара и мяч рикошетом от защитника Кучеренко влетел в ворота.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Днепр-1 — Ингулец 2:0

Голы: Дуглас, 11, Довбик, 42

Днепр-1: Юрчук — Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор — Чуже (Цуриков, 90+1), Пихаленок (Батагов, 90+1), Игнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77) — Когут (Ди Франко, 77) — Довбик (Хобленко, 84)

Ингулец: Крынский — Квасный, Ковалев, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк — Кучеренко — Шишка, Бартулович (Щедрый, 68), Запорожец (Билоцерковец, 87), Козак (Коваленко, 68) — Сичинава (Мкомола, 87)

Предупреждения: Когут, Назаренко, Гонсалвеш — Квасный, Плохотнюк

Удаление: Плохотнюк, 89 (вторая желтая карточка)