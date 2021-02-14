Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
СК Днепр-1
14 февраля 2021, 20:08
В поединке 14-го тура чемпионата Украины Днепр-1 уверенно обыграл Ингулец, который был вынужден доигрывать матч вдесятером из-за удаления Плохотнюка (2:0).
Хозяева открыли счет в начале первого тайма, когда Дуглас головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового. Затем на 42-й минуте Довбик пробил со штрафного удара и мяч рикошетом от защитника Кучеренко влетел в ворота.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Днепр-1 — Ингулец 2:0
Голы: Дуглас, 11, Довбик, 42
Днепр-1: Юрчук — Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор — Чуже (Цуриков, 90+1), Пихаленок (Батагов, 90+1), Игнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77) — Когут (Ди Франко, 77) — Довбик (Хобленко, 84)
Ингулец: Крынский — Квасный, Ковалев, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк — Кучеренко — Шишка, Бартулович (Щедрый, 68), Запорожец (Билоцерковец, 87), Козак (Коваленко, 68) — Сичинава (Мкомола, 87)
Предупреждения: Когут, Назаренко, Гонсалвеш — Квасный, Плохотнюк
Удаление: Плохотнюк, 89 (вторая желтая карточка)