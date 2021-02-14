Украина

Команда Игора Йовичевича удачно начала вторую половину сезона.

В очередном поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле уверенно обыграл конкурента в битве за выживание — Ингулец. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Игора Йовичевича открыли счет уже на 11-й минуте встречи. Баселар Дуглас воспользовался ошибкой вратаря соперника и головой переправил мяч в ворота после передачи с углового от Александра Пихаленка.

Затем в концовке первого тайма хозяева удвоили преимущество в счете, а помог им в этом защитник Ингульца Александр Кучеренко, который на 42-й минуте неудачно блокировал удар со штрафного от Артема Довбика, чем дезориентировал своего вратаря.

В концовке матча гости и вовсе остались в меньшинстве после того, как Плохотнюк получил вторую желтую карточку за фол против Дугласа.

Таким образом, Днепр-1 набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Ингульца те же 11 баллов и 12-я строчка.

Днепр-1 — Ингулец 2:0

Голы: Дуглас, 11, Довбик, 42

Днепр-1: Юрчук — Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор — Чуже (Цуриков, 90+1), Пихаленок (Батагов, 90+1), Игнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77) — Когут (Ди Франко, 77) — Довбик (Хобленко, 84)

Ингулец: Крынский — Квасный, Ковалев, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк — Кучеренко — Шишка, Бартулович (Щедрый, 68), Запорожец (Билоцерковец, 87), Козак (Коваленко, 68) — Сичинава (Мкомола, 87)

Предупреждения: Когут, Назаренко, Гонсалвеш — Квасный, Плохотнюк

Удаление: Плохотнюк, 89 (вторая желтая карточка)