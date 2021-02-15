Украина

Защитник Динамо опередил в голосовании Трубина и Миколенко.

Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.

Победителем номинации "Лучший молодой игрок года" стал защитник киевского Динамо Илья Забарный. В голосовании за награду он обошел вратаря Шахтера Анатолия Трубина и своего одноклубника Виталия Миколенко.

Также отметим, что Трубин стал победителем этой номинации по итогам отдельного голосования на сайте УАФ, в котором голосовали болельщики.

Забарный дебютировал в основном составе команды Мирчи Луческу в сентябре прошлого года. С тех пор он закрепился с основной обойме команды, проведя за "бело-синих" 18 поединков. Также он дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче против Франции.

Ранее стало известно, что Забарный попал в заявку Динамо на Лигу Европы.