Украина

Украинский защитник продолжит карьеру в Польше.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов в ближайшее время станет игроком польской Легии, сообщает Legionisci.com.

По информации источника, сегодня 28-летний украинец завершил прохождение медицинского обследования и даже выбрал себе 13-й номер.

Отмечается, что сегодня Шабанов наблюдал за тренировкой своей новой команды, а во второй половине дня он будет представлен, как новичок Легии.

Ранее сообщалось, что польский клуб арендует игрока Динамо до конца нынешнего сезона. При этом у поляков будет возможность выкупить футболиста в конце срока аренды.