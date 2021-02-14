Украина

Украинский защитник "бело-синих" уже прилетел в Польшу.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов в ближайшее время станет игроком польской Легии.

Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний украинец уже прилетел в Польшу, где в ближайшие пару дней пройдет медицинское обследование.

По информации СМИ, Шабанов подпишет арендное соглашение с Легией до конца нынешнего сезона. При этом у польского клуба будет возможность выкупить футболиста.

Ранее сообщалось, что Легия также намерена подписать контракт с форвардом Динамо.