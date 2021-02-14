Украинский защитник "бело-синих" уже прилетел в Польшу.
Артем Шабанов (слева), ФК Легия
14 февраля 2021, 21:40
Защитник киевского Динамо Артем Шабанов в ближайшее время станет игроком польской Легии.
Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний украинец уже прилетел в Польшу, где в ближайшие пару дней пройдет медицинское обследование.
По информации СМИ, Шабанов подпишет арендное соглашение с Легией до конца нынешнего сезона. При этом у польского клуба будет возможность выкупить футболиста.
Ранее сообщалось, что Легия также намерена подписать контракт с форвардом Динамо.