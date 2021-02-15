Другими претендентами на награду были Рябоконь и Луческу.
Виктор Скрипник, УАФ
15 февраля 2021, 21:59
Сегодня, 15 февраля, в Киеве проходит церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020.
Победителем номинации "Лучший тренер Украины" по итогам 2020 года признан наставник луганской Зари Виктор Скрипник.
В борьбе за награду Скрипник обошел наставника черниговской Десны Александра Рябоконя и главного тренера киевского Динамо Мирчу Луческу.
В прошлом году под руководством Скрипника Заря смогла завоевать третье место в УПЛ, после чего вышла в групповой этап Лиги Европы.
Также отметим, что именно с этой номинацией разгорелся скандал, так как Шахтер раскритиковал выбор кандидатов со стороны УАФ из-за отсутствия в тройке лучших их наставника Луиша Каштру.
После этого организаторы премии объяснили, что выбор делали не представители УАФ, а представители клубов ПФЛ и УПЛ.