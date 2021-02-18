Хавбек киевского клуба может пропустить несколько недель.
Тудор Белуцэ, Getty Images
18 февраля 2021, 12:53
Полузащитнику Динамо Тудору Белуцэ сегодня предстоит перенести операцию на ноге, об этом сообщает Meta-ratings.
Сообщается, что румынский хавбек еще в январе на сборах в Турции пожаловался на боли в пятой плюсневой кости.
21-летнему футболисту Динамо наложили лангету, он носил ее и использовал костыли. Динамика реабилитации показала, что Белуцэ нуждается в хирургическом вмешательстве.
В текущем сезоне румын сыграл три матча за киевский клуб, при этом на поле провел всего восемь минут.
Напомним, что сегодня в 11:00 стартовала продажа билетов на матч Динамо — Брюгге.
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