Украина

Послабления карантина в Украине вступили в силу.

Киевское Динамо получило разрешение на проведение матча 1/16 финала Лиги Европы с Брюгге при болельщиках.

На официальном сайт "бело-синих" появилась информация о старте продажи билетов на еврокубковый поединок.

Стоимость варьируется от 100 до 800 гривен, при этом доступны далеко не все места. Допустимое количество болельщиков составляет 30% от общей вместимости секторов нижнего яруса, то есть, около 10 тысяч зрителей и 15% от общей вместимости НСК Олимпийский.

Отмечается, что продажа осуществляется исключительно в онлайн-режиме на сайтах karabas.com и Esport.in.ua.

Напомним, что встреча Динамо с Брюгге перенесена с 19:00 на 17:00 в связи с морозами в Киеве.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.