Украина

Хавбек забил свой 12-й гол за клуб.

Киевское Динамо в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграло вничью с Брюгге (1:1).

Единственный гол "бело-синих" оформил на свой счет полузащитник Виталий Буяльский.

Этот гол стал для него 12-м за Динамо в еврокубках. По данному показателю он обошел бразильца Диого Ринкона.

Теперь украинец занимает восьмое место в в этом рейтинге. Также это был 56-й поединок для Виталия в еврокубках и теперь он делит 18/19 места с Тибериу Гиоане по этому показателю.

Если Буяльский сыграет в ответном матче, то он опередит румынского хавбека и выйдет на 18-е место среди всех игроков Динамо (за время выступлений в еврокубках за период независимой Украины).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.