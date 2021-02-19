Лига Европы

Football.ua с помощью статистических данных компании InStat анализирует первый матч 1/16 финала Лиги Европы, где киевское Динамо на НСК Олимпийский сыграло вничью с бельгийским Брюгге.

Брюгге приехал в Киев без главного тренера Филиппа Клемана, который накануне заразился коронавирусом. Но самое главное, отсутствовало сразу нескольких ключевых исполнителей. Первый — Ханс Ванакен, центральный полузащитник. В нынешнем сезоне во всех турнирах — 11 голов, 6 результативных передач, создал 33 голевых момента. Второй — Ноа Ланг, левый атакующий полузащитник. На его счету 12 голов, 7 результативных передач и 27 созданных голевых моментов. Запомните этих двоих, мы еще к ним вернемся.

Третий — опорник Матс Ритс. Это неплохой разрушитель, который в схеме 4-3-3 играет немного позади двух центральных полузащитников. У Ритса коронавирус обнаружили уже в Киеве. Четвертый — Эдуард Соболь, который таки прилетел в Украину, но пропускал матч из-за дисквалификации. Украинский защитник не настолько определяющий игрок по сравнению с предыдущей тройкой. Но это основной левый защитник Брюгге, который дает команде многое в атаке — 6 голевых передач, 9 созданных голевых моментов.

Брюгге в Киеве, несмотря на все кадровые потери, выстроился по своей привычной схеме 4-3-3. У Мирчи Луческу в стартовый состав вернулся Илья Забарный. Таким образом, центральные защитники — Попов и Забарный — оба правши. В остальном, все без изменений и каких-то сюрпризов.

Прежде, чем перейти к вчерашнему матчу, предлагаю в общих чертах обозначить, во что играет Брюгге в этом сезоне. Один из главных инструментов доставки мяча в штрафную площадь — фланговые навесные передачи. В среднем за матч подопечные Клемана выполняют 17 навесов, приблизительно каждый четвертый точный. В позиционном нападении команда немногим может похвастаться. Если соперники Брюгге закрываются, команда старается вывести мяч на фланги и оттуда навешивать/простреливать. Намного лучше дела у Брюгге обстоят, когда нужно играть на контратаках, когда есть пространство. Здесь и Ланг, и Де Кетеларе, или же Окереке с удовольствием вбегают в свободные зоны. К тому же, не забываем и о быстрых крайних защитниках — Мата (справа), Соболь (слева).

Ну, и один из важнейших аргументов Брюгге в атаке — это стандарты. В среднем за матч команда Клемана исполняет около 10 различных стандартов вблизи ворот соперников, треть из них заканчивается ударом. В реалиях бельгийского чемпионата Брюгге чаще всех и удачнее использует высокий прессинг. В среднем — это около 11 попыток за матч, 57% успешных. Но опять же. Это в чемпионате Бельгии!

Теперь исходя из этих двух абзацев, давайте поразмыслим какие основные задачи стояли перед Динамо?

- Не слишком увлекаться коротким розыгрышем у своих ворот, избежать потерь на своей половине поля.

- Избежать разрывов между линиями в переходной фазе атака-оборона, то есть когда команда после потери мяча отходит назад.

- Избежать стандартных положений у своих ворот.

- Блокировать фланговые подачи.

Давайте попробуем разобраться, что мы увидели в исполнении Динамо и Брюгге в четверг.

В первой фазе построения атаки Динамо чаще использовало длинную передачу. За первый пас был ответственен Илья Забарный — 65 передач с точностью 85%. У Попова всего лишь 39 пасов. Главным адресатом забросов 18-летнего защитника был Артем Беседин, которому было невероятно сложно в борьбе с центральными защитниками Брюгге. Нападающий выиграл лишь 4 единоборства из 26. К сравнению в Брюгге Баст Дост выиграл 9 единоборств из 20.

"Я предупреждал, что соперник будет выходить в прессинг, и мы должны через короткие передачи отыгрывать их, искать свободные зоны за их спинами. Но, к сожалению, наверное, отсутствие игр в этом году, отсутствие смелости с нашей стороны в этой игре способствовало тому, что мы боялись через такие передачи выходить из обороны. И защитники, и вратарь переусердствовали с длинными передачами. А соперник хорошо играет на длинных передачах и на подборах", — объяснил Мирча Луческу после матча.

Отказ от короткого розыгрыша, казалось, должен минимизировать потери на своей половине поля. Казалось бы... Динамо совершило 13 потерь, Брюгге — 9. Однако есть и положительный момент, у хозяев не было больших разрывов между линиями, а у футболистов Брюгге, соответственно, не было много свободных зон для вбеганий.

Все моменты, которые создал Брюгге с игры — удар Маты из пределов штрафной площади еще в первом тайме. На этом все. Брюгге традиционно много навешивал — 18 раз, 4 точно. И здесь нужно хвалить командую игру Динамо в обороне. Опасных моментов после позиционных атак и быстрых контрвыпадов у Брюгге не было. Вообще ничего. Правда, избежать угловых у своих ворот киевлянам не удалось. Со слов исполняющего обязанности главного тренера Брюгге, во втором тайме его команда больше прессинговала и тем самым увеличила давление на ворота Динамо. Отсюда и возникло 4 угловых у бельгийцев..

Из-за отсутствие Ванакена и Ланга больше остальных страдал Бас Дост. Перед матчем говорили о былой крутости 31-летнего нидерландца. Мол, вот парень был хорош в Вольфсбурге, забивал в Бундеслиге и так далее. Вот только Бас Дост полностью зависит от передач партнеров. Сам по себе он может лишь вести борьбу с защитниками. Но никак не угрожать воротам соперников. Учитывая, как складывалась игра, а также кадровые проблемы Брюгге, стандартные положения были чуть ли не единственным шансом бельгийцев вообще забить. Они этим шансом и воспользовались.

Но и Динамо создало вчера не намного больше. Да, все три момента пришли с игры, в позиционных атаках. Это, безусловно, радует. Но как-то хотелось бы чуть-чуть побольше. Хотелось, чтобы мяч чаще доставлялся в штрафную площадь бельгийцев. Почему мы этого не увидели? Все из-за того, как Динамо строило свои атаки. Длинные забросы = больше потерь мяча в центре поля. Динамо намного реже, чем, например, в УПЛ доходило через средний короткий пас до финальной трети. Команда Луческу лишь 10 раз вошла с мячом в чужую площадь соперника. Тогда как средний показатель по сезону — 15 раз. Опять же, виной всему длинные забросы и проигранная впереди борьба.

Что будет через неделю? У Брюгге, если же не вмешается коронавирус, вернутся Соболь, а также Ноа Ланг, который, по сообщениям СМИ, болен не COVID-19. Вряд ли Клеман сможет рассчитывать на Ванакена и Ритса. Даже если они оправятся после болезни, их физические кондиции будут не наилучшими. Динамо в Киеве сыграло крайне прагматично, с мыслью "не пропустить". Это по сути подтвердил и Луческу после игры.

"Результат 0:0 был бы явно лучшим для нас, чем 1:1. Как я объяснил своим подопечным, самое главное в подобных еврокубковых противостояниях — не пропустить в домашних играх. Счет 1:0 был лучшим результатом для нас", — сказал он.

Матч в Киеве запомнился интенсивностью борьбы, которой было слишком много. После матча многие, как и я сам, могли негодовать. Мол, а где Цыганков? Где Шапаренко? Почему они провели такой блеклый матч? Борьбы было намного больше, чем вообще футбола.

Статистические данные InStat

Алексей Мацкевич, Football.ua