Футболисты еще не дебютировали за клуб.
Рагнар Сигурдссон, ФК Рух
19 февраля 2021, 14:56
Защитник Руха Рагнар Сигурдссон и вингер Андрей Борячук не смогут помочь клубу в матче против Шахтера.
Борячук еще восстанавливается от повреждения. На поле он сможет выйти лишь в марте.
По Сигурдссону ситуация неизвестна. Однако большую половину прошлого сезона в Коппенгагене он пропустил из-за травмы.
Отметим, что ни Борячук, ни Сигурдссон не дебютировали за Рух и присоединились к команде в зимнее трансферное окно.
Матч Шахтер — Рух состоится 21-го февраля в 17:00 по киевскому времени.
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