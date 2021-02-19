Украина

Футболисты еще не дебютировали за клуб.

Защитник Руха Рагнар Сигурдссон и вингер Андрей Борячук не смогут помочь клубу в матче против Шахтера.

Борячук еще восстанавливается от повреждения. На поле он сможет выйти лишь в марте.

По Сигурдссону ситуация неизвестна. Однако большую половину прошлого сезона в Коппенгагене он пропустил из-за травмы.

Отметим, что ни Борячук, ни Сигурдссон не дебютировали за Рух и присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

Матч Шахтер — Рух состоится 21-го февраля в 17:00 по киевскому времени.

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