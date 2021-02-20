Украина

Нападающий, принадлежащий Шахтеру, пропустит матч.

Шахтер сыграет против Руха в рамках поединка 15-го тура чемпионата Украины после выездного матча Лиги Европы против Маккаби.

Тренерский штаб соперника дончан не сможет рассчитывать на Андрея Борячука, который не сможет сыграть из-за условий арендного соглашения, сообщает официальный сайт Руха.

В стане команды Федика есть еще два воспитанника "горняков" — Максим Белый и Ростислва Русин, но их контракты не принадлежат Шахтеру.

Отметим, что Андрей Борячук имел мало шансов выйти на поле и без пункта в контракте — нападающий залечивает травму.

Поединка Шахтер — Рух состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.