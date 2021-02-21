Украина

Футболист — о победах Александрии.

Полузащитник Александрии Валерий Лучкевич рассказал про удачное возобновление сезона для команды.

"Стартовали очень хорошо — 2 матча, 6 очков. Кроме того, сыграли два матча на ноль. Это добавляет уверенности нападающим, которые знают, что сзади стоит стена из защитников и вратаря.

Плюс еще опорный есть. Ты спокойно можешь творить впереди, но если ты там не создашь, то получишь нагоняй от защитников", — цитирует Лучкевича ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, Александрия в 14-м туре минимально обыграла Мариуполь, а в 15-м — разгромила Минай.

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