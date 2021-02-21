Украина

Наставник Колоса прокомментировал успех его команды в игре против ПФК Львов

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги ковалевский Колос отправился на Арену Львов, где сумел одолеть местный ПФК Львов (2:0), дважды поразив ворота соперников, сохранив при этом свои владения в неприкосновенности.

Львов — Колос 0:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "колосков" Руслан Костышин на послематчевом интервью поделился своими впечатлениями от игры своих подопечных в отчетной встрече.

"Впечатления положительные, ведь команде удалось победить, продемонстрировав при этом неплохую игру. Соперники нынче выглядят совершенно иначе, чем когда мы играли в начале сезона (Колос победил дома со счетом 4:0 — ред.). Это агрессивная команда, которая навязывает борьбу и очень старается для достижения результата, чего точно не было во втором туре.

Мы очень ответственно подготовились к игре, потому что видели, как они показали себя в поединке против Миная. Очень организовано. Наши парни — молодцы. Они прислушались к нашим советам. Футболисты всегда являются самыми главными в футбольной команде. Если они выполнят все, о чем договаривались перед игрой, то все получится хорошо, иначе — ничего не будет.

Я доволен отношением к игре. Наши футболисты должны профессионально относится ко своим обязанностям — это в первую очередь. Тот костяк, который у нас есть сейчас, позволяет нам бороться за места в верхней части турнирной таблицы. Но все решает отношение", — подытожил Руслан Костышин.

В следующем туре Колос на своем поле встретится с еще одним клубом изо Львова — Рухом.