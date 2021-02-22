Украина

Защитник киевлян извинился перед болельщиками за результативную ошибку в пользу черниговской Десны.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал поединок 15-го тура УПЛ против черниговской Десны, в котором команды обменялись забитыми мячами.

Также 18-летний украинец взял на себя вину за пропущенный гол, в моменте, когда он не удержал форварда "северян" Филиппа Будковского.

"Поле не позволяло индивидуально обыграть. Мяч где-то подскочит, сложно было играть, комбинировать. Пропустили гол, там моя вина, я не удержал игрока. Приношу свои извинения, такое бывает, но с опытом все приходит. Проанализируем и будем готовиться дальше.

Болельщики на трибунах? С ними оживает футбол, мы для них играем. Огромное спасибо им за то, что они пришли и поддержали команду.

Мысли о Брюгге? Нет, мы готовимся к каждой игре, знали, что будет сложно на таком поле, в такую погоду.

Неважно, на каком мы месте, ведь много игр впереди. Даже если бы мы отставали, мы бы боролись до конца, хотели вырвать победу, потому что мы хотим побеждать", – сказал Забарный в интервью YouTube-каналу Динамо.

На Football.ua доступен обзор матча Десна — Динамо.