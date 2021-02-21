Украина

Наставник киевского Динамо о матче с черниговской Десной.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу коротко прокомментировал матч 15-го тура УПЛ против черниговской Десны, в котором команды обменялись забитыми голами (1:1).

"Анализ игры буду делать с футболистами. Команда играла хорошо. Результат не показывает того, что происходило на поле. Должны были выиграть с разницей не в один, а два и более мячей.

Противостояли физически мощной команде. В Десне очень габаритные футболисты, которые играли длинными передачами и очень часто фолили. Они разрушали, а мы сегодня создавали", — сказал Луческу в интервью клубному каналу Динамо в YouTube.

На Football.ua доступен обзор поединка Десна — Динамо.

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