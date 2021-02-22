Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Донецкий Олимпик в рамках поединка 15-го тура украинской Премьер-лиги сыграет против Днепра-1.

Олимпик — СК Днепр-1

Понедельник, 22 февраля, 19:00. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского, Киев. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кривушкин. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Изначально поединок должен был пройти еще в пятницу, 19 февраля и это был матч открытия тура, но из-за погоды и стадиона встреча была перенесена на понедельник. Таким образом, Олимпик и Днепр-1 закроют очередной тур украинского первенства.

Если с погодой все понятно и никаких вопросов не возникает, то с полем куча проблем. Команды на нем играют без остановки и про его качество можно даже не говорить. Воскресная встреча между Десной и Динамо этому тому подтверждение, так что не стоит ждать от команд комбинационного футбола, а скорее можно ожидать ошибок и очередной порции критики газона.

Команда Игоря Климовского в прошлом туре, первом, после возобновления сезона уступила Динамо со счетом 1:3. Однако игра дончан смотрелась на достаточно неплохом уровне после зимнего перерыва и учитывая все перестройки в клубе.

К тому же Олимпик последние 20 минут матча играл в меньшинстве из-за удаления, собственно из-за чего ближайший матч пропустит новичок Таддеус Нкенг, а также Орест Лебеденко — по той же причине. Однако несмотря на это, в атаке должны вернуться Бенито и Каргбо, которые пропускали игру с киевлянами из-за условий аренды.

Что касается Днепра-1, то он удачно стартовал во второй половине сезона, обыграв в прошлом туре Ингулец со счетом 2:0, что помогло им выбраться из самого дна турнирной таблица УПЛ.

Команда Игора Йовичевича провела интенсивную подготовку к чемпионату после зимы и усилилась несколькими футболистами и потенциал коллектива был заметен. Чтобы это не было догадкой и предположением, Днепру-1 необходимо продолжить свой путь и постараться взять три очка в матче с Олимпиком, который обыграл днепрян в первом круге со счетом 3:1.

Также стоит сказать, что эта игра пройдет без болельщиков, несмотря на все разрешения от руководства УПЛ. Отмечается, что фанаты будут отсутствовать по техническим причинам — каким не указано, но факт остается фактом.