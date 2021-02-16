Украина

Поединок 15-го тура чемпионата Украины не состоится вовремя из-за погодных условий.

Олимпик не сыграет с Днепр-1 в 15-м туре УПЛ 19 февраля, как это было запланировано — сообщил официальный сайт днепрян.

Причиной стало ожидаемое на ближайшую пятницу значительное ухудшение погодных условий.

Дирекция УПЛ, по соглашению с участниками, перенесла поединок на понедельник, 22 февраля.

Матч Олимпик — Днепр-1 пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало в 19:00.

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