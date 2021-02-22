Украина

Скандальный инцидент уже изучается Комитетом этики и честной игры Украинской футбольной ассоциации.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов принимал на поле Арены Львов ковалевский Колос и уступил в конечном итоге со счетом 0:2 благодаря дублю Павла Ориховского, однако внимание общественности этот поединок привлек отнюдь не из-за спортивной составляющей.

Дело в том, что на 67-й минуте встречи главный арбитр Виктор Копиевский продемонстрировал желтую карточку наставнику "золотых львов" Виталию Шумскому. В послематчевом комментарии украинский специалист заявил, что причиной предупреждения стала его просьба в адрес четвертого судьи Николая Кривоносова общаться на украинском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень не оставил данный инцидент без своего внимания и направил официальное письмо президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко с просьбой провести расследование ввиду возможного нарушения Закона Украины со стороны четвертого арбитра матча Львов — Колос.

"Еще 20 ноября прошлого года в Украинскую ассоциацию футбола мной было направлено письмо с просьбой принять дополнительные организационные, информационные и другие мероприятия по обеспечению выполнения Украинской ассоциацией футбола требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно обязательного применения государственного языка в своей деятельности и довести до сведения членов Ассоциации рекомендации Уполномоченного по защите государственного языка по нормам Закона, касающиеся применения государственного языка в деятельности спортивных федераций".

"Однако, из открытых источников стало известно об инциденте, который произошел на матче 15-го тура УПЛ Львов — Колос между главным тренером львовян Виталием Шумским и арбитрами матча: Николаем Кривоносовым и Виктором Копиевским, в действиях которых могут быть признаки нарушение норм Закона".

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК Львов из-за возможной языковой дискриминации", — отмечается в письме Тарас Кремня в Facebook.

Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола уже начала расследование скандального инцидента, который произошел в матче ПФК Львов — Колос. Об этом сообщил как официальный сайт УАФ , так и президент организации Андрей Павелко в комментариях под письмом уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня:

"Спасибо за обращение! Этот инцидент уже со вчерашнего дня тщательно изучается Комитетом этики и честной игры Украинской ассоциации футбола, о чем сообщалось на сайте УАФ".

Тарас Кремень на комментарий Андрея Павелко отреагировал следующим образом:

"Спасибо за оперативность. Рассчитываю на мощную государственную позицию".