Футболист рассказал об игре с дончанами.
ИГОРЬ КОГУТ, ФОТО: SCDNIPRO1.COM.UA
23 февраля 2021, 13:00
Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут прокомментировал победу над донецким Олимпиком в УПЛ (2:0).
"Эмоции положительные, был очень тяжелый матч. Никто не хотел уступать. Мы забили со стандарта, и после этого нам стало легче играть.
Мы активно прессинговали нашего соперника на их половине поля. Закономерно выиграли этот матч", — цитирует Когута ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что после этой победы СК Днепр-1 сумел подняться на 10-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета.
У Когута в текущем сезоне 11 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых он забил два гола.
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