Украина

Футболист рассказал об игре с дончанами.

Полузащитник СК Днепр-1 Игорь Когут прокомментировал победу над донецким Олимпиком в УПЛ (2:0).

"Эмоции положительные, был очень тяжелый матч. Никто не хотел уступать. Мы забили со стандарта, и после этого нам стало легче играть.

Мы активно прессинговали нашего соперника на их половине поля. Закономерно выиграли этот матч", — цитирует Когута ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что после этой победы СК Днепр-1 сумел подняться на 10-е место в турнирной таблице и отдалился от зоны вылета.

У Когута в текущем сезоне 11 матчей за днепрян во всех турнирах, в которых он забил два гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.