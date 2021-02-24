Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В пятницу, субботу и воскресенье (26-28 февраля) состоятся поединки 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на центральной встрече тура между донецким Шахтером и луганской зарей.

Все назначения:

26 февраля, пятница

Десна — Ингулец — Андрей Коваленко (Полтава)

27 февраля, суббота

Мариуполь — Днепр-1 — Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ворскла — Александрия — Денис Шурман (Киевская область)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

Колос — Рух — Александр Омельченко (Славянск)

28 февраля, воскресенье

Минай — Олимпик — Роман Блавацкий (Львов)

Шахтер — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

ПФК Львов — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)

Ранее Football.ua составил символическую сборную 15-го тура УПЛ.

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