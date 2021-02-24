Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Екатерина Монзуль (в центре), ФОТО УАФ
24 февраля 2021, 11:45
В пятницу, субботу и воскресенье (26-28 февраля) состоятся поединки 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на центральной встрече тура между донецким Шахтером и луганской зарей.
Все назначения:
26 февраля, пятница
Десна — Ингулец — Андрей Коваленко (Полтава)
27 февраля, суббота
Мариуполь — Днепр-1 — Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ворскла — Александрия — Денис Шурман (Киевская область)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
Колос — Рух — Александр Омельченко (Славянск)
28 февраля, воскресенье
Минай — Олимпик — Роман Блавацкий (Львов)
Шахтер — Заря — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
ПФК Львов — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Арбитр ВАР — Николай Балакин (Киевская область)
Ранее Football.ua составил символическую сборную 15-го тура УПЛ.
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