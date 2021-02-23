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Football.ua рассказывает о главных событиях, которые произошли в 15-м туре УПЛ.

В первом матче 15-го тура Мариуполь в Запорожье сразился с луганской Зарей. Дебютный гол Захеди Шахаба помог команде Виктора Скрипника праздновать минимальную победу в этом матче. Александрия добыла уверенную победу в противостоянии с Минаем, а Колос сумел забить два безответных мяча в ворота Львова.

На следующий день тур был открыт матчем Ингулец — Ворскла. Благодаря сомнительному пенальти полтавчанам удалось избежать поражения. Шахтер вполне ожидаемо одолел львовский Рух, но и тут не обошлось без пенальти «с душком». В центральном матче тура киевское Динамо в концовке встречи спаслось от поражения в игре против Десны.

В понедельник в заключительном матче тура Днепр-1 спокойно и уверенно обыграл Олимпик со счетом 2:0.

Шахаб продолжает забивать

Луганская Заря в матче против Мариуполя самые острые свои моменты создавала после контратак. Иранский новичок Захеди Шахаб сумел забить свой первый гол за новую команду, но при этом имел еще несколько потрясающих возможностей для того, чтобы отличиться. Были моменты и у других игроков Зари. Не использовал свои шансы Кочергин, который был привычно хорош.

Отдадим должное и Мариуполю, который не отсиживался в обороне и пытался найти свое счастье в атаке. Правда, в первом тайме у азовцев было гораздо больше острых моментов. Во второй половине игры Заря, имея преимущество, очень умело связала своего соперника и довела матч до итоговой победы.



Александрийский разгром

Минай в предыдущем туре проиграл Львову, но при этом показал неплохой уровень футбола. Казалось, что в матче против Александрии подопечные Василия Кобина попытаются реабилитироваться за то поражение, но в итоге получилось все иначе. Команда Владимира Шарана просто не заметила своего соперника и реализовала свои возможности в атаке.

Отметим, что далеко не самую уверенную игру продемонстрировал опытный голкипер Миная Антон Каниболоцкий. Третий гол — исключительно его вина



Результативность Ориховского на сборах дает свои плоды в УПЛ

Команда Руслана Костышина в выездном матче против Львова сумела здорово справиться со своим оппонентам. Обе команды очень любят играть в контратакующий футбол против коллективов, которые большими силами идут вперед. Поэтому львовским бразильцам не удалось провернуть то, что они сделали с Минаем в прошлом туре.

Колос контратаковал чаще и острее. Отмечаем активность Лысенко, который терзал оборону хозяев весь матч. А главным героем стал Павел Ориховский, который сперва отличился с игры, а потом показал, что и он очень даже способен пробивать пенальти в составе Колоса.



Полтавчане спаслись благодаря очень сомнительному пенальти

Ингулец в матче против Ворсклы дважды выходил вперед и дважды команда Юрия Максимова сумела отыграться. И если гол Степанюка на 48-й минуте матча получился на загляденье, то вот ко второму голу вопросов масса. Кулач реализовал пенальти на 76-й минуте матча и ни один повтор, ни один ракурс эпизод не дал понять, за что главный арбитр той встречи Дмитрий Бондаренко назначил одиннадцатиметровый удар. Напомним, что на этом матче не использовалась система VAR.

В составе Ингульца отмечаем их нападающего Нику Сичинаву. Сперва форвард заработал пенальти, а на 62-й минуте матча мастерски разобрался в эпизоде один в один против Яворского.





Реванш Шахтера за потерянные очки в первом круге

Рух вполне ожидаемо выходил на встречу против Шахтера в качестве аутсайдера пары. «Оранжево-черные» на этот раз отнеслись к своему сопернику со всей серьезностью. Шахтер с первых же минут начал оказывать сумасшедшее давление на Рух. И уже на десятой минуте передачу Марлоса реализовал Тете. Команда Луиша Каштру не сбавляла оборотов и для собственного успокоения искала второй забитый мяч. И нашла его на 60-й минуте встречи.

Сам пенальти, как и в матче Ворскла – Ингулец, чудовищная ошибка арбитра Николая Балакина. Но если в том матче отсутствовала система VAR, то на этом матче она была и почему же арбитр все-таки назначил одиннадцатиметровый удар? Загадка.



Из позитива отмечаем возвращение на футбольное поле Виктора Корниенко, который выглядел здорово и дал большой объем работы на фланге.

И снова Десна отбирает очки у Динамо

Черниговцы постепенно становятся командой, в игре с которой киевское Динамо постоянно испытывает проблемы. Так и в этом матче подопечные Мирчи Луческу искали подходы к воротам Евгения Паста, имели достаточно большое количество голевых моментов, но конвертировать их в голы не сумели. А вот Десна вовсе наоборот.

Едва ли не первая осмысленная атака закончилась идеально точным навесом на Будковского, Филипп с такого расстояния не прощает. Динамоцы оказались в роли отыгрывающейся команды и практически до самого финального свистка уступали в счете. Лишь в компенсированное время Виктор Цыганков сравнял счет ударом с пенальти.



Днепр-1 продолжает поступательное движение вверх

В последнем матче 15-го тура УПЛ в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского встречались Олимпик и Днепр-1. Команда Игора Йовичевича завладела преимуществом с первых минут. Не забываем, что у Олимпика по причине дисквалификации игру пропускали сразу два игрока: Лебеденко и Нкенг, что в той или иной мере все же сказалось на силе коллектива в этот вечер.

У Днепра-1 вновь превосходный перформанс выдал бразильский защитник Дуглас. Напомним, что в предыдущем туре он уже сумел отличиться голом. Был близок он к этому и в матче против Олимпика, но в итоге мяч в свои ворота отправил Драме. В концовке поединка Булеца своим ударом снял все вопросы о победители в этой встрече.



Статистика по игрокам

В этом туре по голу забили и Захеди Шахаб, и Виктор Цыганков, а потому двоевластие в гонке бомбардиров сохраняется. У игроков на данный момент по 9 забитых голов в текущем розыгрыше УПЛ.

БОМБАРДИРЫ



АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 15 10 4 1 29 12 17 34 2 Шахтер 15 9 6 0 35 11 24 33 3 Заря 14 7 5 2 26 11 15 26 4 Десна 15 6 6 3 20 14 6 24 5 Ворскла 15 5 7 3 20 13 7 22 6 Александрия 15 6 4 5 23 18 5 22 7 Колос 15 5 7 3 20 16 4 22 8 Олимпик 14 5 2 7 21 25 -4 17 9 Мариуполь 15 4 4 7 14 21 -7 16 10 Днепр-1 15 4 2 9 20 28 -8 14 11 Ингулец 15 1 9 5 15 24 -9 12 12 ПФК Львов 14 3 3 8 10 29 -19 12 13 Рух 15 1 7 7 13 26 -13 10 14 Минай 14 2 4 8 10 28 -18 10



Отмечаем, что Шахтеру вновь удалось сократить отставание от Динамо до минимума, Заря укрепилась на бронзовой позиции, а Днепр-1 продолжает свое гордое шествие со дна турнирной таблицы все выше и выше.

Следующий тур

В следующем туре можно выделить сразу несколько интересных противостояний – противостояние Владимира Шарана и Юрия Максимова. Также интересно будет понаблюдать за действиями Колоса в домашнем матче против Руха. А центральным матчем тура станет, конечно же, встреча Шахтера и Зари.