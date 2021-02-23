Украина

Позади защитника в категории топ-5 расположились сразу трое его партнеров по команде.

Пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги прошел в достаточно динамичном темпе, из которого удалось не выпасть абсолютно всем поединкам. В частности, особое внимание было уделено центральному поединку футбольного уик-энда между черниговской Десной и киевским Динамо, по итогу которого ни одна из сторон не осталась довольна результатом (1:1).

Десна — Динамо — 1:1 Видео голов и обзор матча

Как следствие, ни подопечных Александра Рябоконя, ни футболистов Мирчи Луческу, не оказалось в топ-5 рейтинга исполнителей в рамках 15-го тура, который был составлен авторитетным статистическим порталом InStat.

Более высокие оценки сумели получить представители тех команд, которым удавалось достичь победы, а если она еще и оказывалась "сухой", то места в верхней части списка лучших были попросту гарантированы.

Под данный критерий попадали игроки донецкого Шахтера, ковалевского Колоса и днепровского Днепра-1, сумевшие обыграть львовский Рух, ПФК Львов и донецкий Олимпик соответственно. Причем, сделали это команды Луиша Каштру, Руслана Костышина и Игора Йовичевича с одинаковым счетом — 2:0.

Итоговый рейтинг возглавил бразильский центральный защитник "горняков" Витао (328 баллов InStat), сумевший, вместе с партнерами по команде, уберечь ворота своей команды от гола, а также стать важным элементом позиционных атак дончан (83 передачи при 93% точности).

Потеснить соотечественника с лидерской позиции мог нападающий Тете, однако сумел лишь сравняться по количеству набранных очков с автором дубля в ворота ПФК Львов — полузащитником Колоса Павлом Ориховским (317 баллов). При этом, Тете провел на поле меньше остальных участников топ-10 рейтинга (69 минут), сумев при этом отличиться забитым голом в дебюте поединка.

Четвертым в рейтинге стал центральный защитник Александрии Валерий Бондаренко (308 баллов), который в противостоянии против Миная (3:0), удачно подключился к одной из атак, после чего помог команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Топ-5 футболистов тура, с отставанием в один балл (307) от визави по позиции, занял еще один игрок Шахтера — Николай Матвиенко, показав высочайший уровень паса в созидании атак (110 пасов при 94% точности исполнения).

Наивысший балл среди участников центрального матча тура получил нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес (292 баллов), чего хватило лишь для итоговой девятой позиции.

Меньше всего очков InStat (160) заработал защитник петровского Ингульца Николай Квасный, чья команда на равных боролась против полтавской Ворсклы в номинально домашнем поединке на стадионе соперников (2:2).