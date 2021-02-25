Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался от переезда в Россию.
ААРОН БУПЕНДЗА (СЛЕВА), FANATIK.COM.TR
25 февраля 2021, 13:57
Нападающий Хатайспора Аарон Бупендза, которым интересуется киевского Динамо, неожиданно отказался переходить в чемпионат России. Об этом сообщает журналист Эртан Сюзгун в своем твиттере.
По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего габонца, однако сам футболист отказался переезжать в Краснодар.
Отмечается, что срыв трансфера произошел из-за того, что российский клуб не готов выполнять условия соглашения с игроком.
Таким образом, Динамо еще может попробовать заполучить Бупендзу, за которого турки требуют 10 млн евро.
В нынешнем сезоне Бупендза провел 25 поединков, в которых забил 18 голов.
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