Украина

Лучший бомбардир чемпионата Турции отказался от переезда в Россию.

Нападающий Хатайспора Аарон Бупендза, которым интересуется киевского Динамо, неожиданно отказался переходить в чемпионат России. Об этом сообщает журналист Эртан Сюзгун в своем твиттере.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 24-летнего габонца, однако сам футболист отказался переезжать в Краснодар.

Отмечается, что срыв трансфера произошел из-за того, что российский клуб не готов выполнять условия соглашения с игроком.

Таким образом, Динамо еще может попробовать заполучить Бупендзу, за которого турки требуют 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Бупендза провел 25 поединков, в которых забил 18 голов.

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