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Наставник Мариуполя прокомментировал спасение его команды в игре против Днепра-1.

Шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги ознаменовался для Мариуполя необходимостью проводить на поле Днепр-Арены номинально домашний поединок против Днепра-1. Приазовцы пропустили в дебюте встречи, однако сумели отыграться еще до перерыва, после чего допустили еще одну осечку в обороне, на которую смогли отметить лишь перед финальным свистком (2:2).

Мариуполь — Днепр-1 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич в своем послематчевом интервью выразил мнение, что его команда может быть полностью удовлетворена и таким исходом поединка, с точки зрения хода его развития.

"Мы всегда настраиваемся на победу, но сегодня довольны и таким результатом. Очень понравилось поле Днепр-Арены. Думаю, оно сейчас в лучшем состоянии в Украине. Правда, я не был на Олимпийском и Арене Львов, но такое поле позволяет демонстрировать скоростной качественный футбол, что мы и могли наблюдать.

Мы довольны и качеством игры, и результатом. Есть некоторые моменты в психологии наших молодых футболистов — будем работать с ними. Уверен, что просто нужно еще подождать. Наша команда переживает омоложение, и это нормальный процесс, когда наблюдаются качели: хороший результат и перебои. Молодым нужно время.

Мы ставили задачу провести игру в интенсивном темпе, без разделения на отдельные фрагменты. Мы хотели увидеть давление по ходу всей игры. Считаем, что таков и есть современный футбол. Но, конечно, нужно очень внимательно относиться к физической подготовке и ко всем аспектам, которые касаются нее: питание, отдых, нагрузки. Мы это учитываем и, пользуясь тем, что имеем в распоряжении, стремимся к лучшему.

Конечно, мы бы хотели сыграть дома как можно быстрее. Сегодня, кстати, я очень рад, что болельщики пришли на стадион. Совсем другая атмосфера. Единственный минус — болели не за нас. Но я очень рад и призываю болельщиков всей Украины приходить на стадион.

Сейчас ждем, пока вырастет трава. Были сильные морозы, а фотосинтез происходит только, когда солнце и почва вступают, так сказать, в синтез. Поэтому ждем", — подытожил наставник Мариуполя.

В следующем туре приазовцы проведут номинально домашний поединок на поле полтавской Ворсклы.