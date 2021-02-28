Украина

Главный тренер Львова удивлен действиями Кривоносов.

После скандального эпизода в поединке чемпионата Украины Львов — Колос, в котором Виталий Шумский получил желтую карточку, по его словам, из-за замечания четвертому арбитру за то, что тот говорил на русском языке.

Как оказалось, четвертый арбитр того матча Николай Кривоносов решил подать в суд на тренера Львова за клевету. Шумский прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Я не переживаю. Я высказал свое мнение. Сказал то, о чем говорил во время игры (против Колоса — прим.). Не понимаю, почему этот судья хочет подавать на меня в суд.

Клевета? Какая клевета? Я не могу понять. Я у него спросил, за что он показал желтую карточку. Если за то, что я попросил общаться со мной на государственном языке, тогда я вообще не понимаю, о какой клевете идет речь.

Они пишут, что я своими действиями систематично мешал бригаде арбитров. Я вообще ничего не говорил в сторону бригады арбитров. Я один раз подошел к четвертому судье и спросил по игре про нарушение правил: "Почему в одном эпизоде дают желтую карточку, а во втором — не дают?". И все, больше я вообще к арбитрам не обращался.

Есть компетентные органы. Пусть они разбираются. Я считаю, что наши арбитры должны разговаривать на государственном языке, потому что они публичные люди", — заявил Виталий Шумский в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что ранее УАФ предоставили две недели на объяснение языкового конфликта в матче ПФК Львов — Колос.