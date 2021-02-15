Украина

Организаторы национальных состязаний назвали лучших в минувший уик-энд.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал имена лучшего тренера и лучшего футболиста по итогам 14-го тура чемпионата.

Награду лучшего наставника по итогам уик-энда завоевал и.о. главного тренера ПФК Львов Виталий Шумский, который привел команду к первой победе в 2021-м году, на выезде одолев закарпатский Минай (2:1).

Дебют Милевского за Минай — в обзоре матча закарпатцев против ФК Львов

В то же самое время, лучшим футболистом минувшего тура был признан нападающий луганской Зари Александр Гладкий, который своим дублем помог подопечным Виктора Скрипника одержать победу над черниговской Десной (2:1).

Заря — Десна 2:1 Видео голов и обзор матча

Конкуренцию украинскому форварду (пять баллов от членов экспертного совета) составили нападающий киевского Динамо Артем Беседин (3) и нападающий ПФК Львов Альваро (1), которые также дважды отметились в воротах соперников своих команд.

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