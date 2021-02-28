Украина

Возможно, полузащитник вскоре вернется на футбольное поле.

Член тренерского штаба Шахтера Витор Северино перед матчей 16-го тура УПЛ против Зари прокомментировал состояние Тараса Степаненко.

"Все зависит от медицинского штаба, ситуацию нужно обсуждать с доктором. Он почувствовал некоторую боль в прошлой игре УПЛ. Сейчас он в процессе восстановления.

Посмотрим на этой неделе какие новости будут, чтобы понять, когда он сможет вернуться в строй. К счастью, думаю, что ничего супер-серьезного нет", — сказал Витор Северино клубному телевидению "горняков".

Ранее Сергей Кривцов заявил ,что Шахтеру плохо без Тараса Степаненко.

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